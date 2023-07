Concerto Clementino Benevento e Caruso Sport Village: ecco dispositivo traffico Divieto di sosta in Piazza Risorgimento e zone limitrofe con chiusura al traffico alle 18

Varato il dispositivo del traffico che vigerà in occasione della manifestazione “Caruso Sport Village” in programma a piazza Risorgimento dal 7 al 12 luglio del concerto di Clementino in programma il 16 luglio. A renderlo noto è l’assessore al Traffico, Attilio Cappa.

Il dispositivo prevede:

- la chiusura al traffico e l’istituzione del divieto di sosta con tabellina esplicativa “zona rimozione coatta” in piazza Risorgimento dalle ore 8:00 del 1° luglio fino allo smontaggio degli allestimenti, previsto per il giorno 17 luglio;

- istituzione del divieto di sosta con tabellina esplicativa “zona rimozione coatta” dalle ore 15:00 del 7 al 12 luglio e il giorno 16 luglio sulle seguenti viabilità: piazza Risorgimento, via da Monteforte, via Oderisio da Benevento, viale Mellusi nel tratto compreso tra via Ferrelli – via De Caro e piazza Risorgimento, via Perasso e via Vianelli;

- chiusura al traffico veicolare dalle ore 18:00, o non appena se ne ravvisi la necessità, dal 7 al 12 luglio e il giorno 16 luglio delle seguenti viabilità: piazza Risorgimento, via da Monteforte, via Oderisio da Benevento, viale Mellusi nel tratto compreso tra via Ferrelli – via De Caro e piazza Risorgimento, via XXIV Maggio, via Perasso, via Vianelli, via De Caro in uscita sul viale Mellusi e via Ferrelli 1° traversa in uscita su viale Mellusi;

- deviazione dei flussi di traffico dal 7 al 12 luglio e il giorno 16 luglio viale Mellusi con via De Caro e via Ferrelli, dalle ore 18:00 o non appena se ne presenti la necessità sino al termine della manifestazione.