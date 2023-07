Liuteria e sartoria: la Caritas avvia due corsi per "rigenerare" il territorio Formazione per i giovani fino ai 40 anni

Nell’ambito di un progetto di rigenerazione del territorio, la Caritas diocesana di Benevento è in procinto di attivare due corsi di formazione:

un corso di liuteria con un maestro artigiano. Il corso avrà inizio a settembre prossimo, sarà articolato in incontri settimanali ciascuno della durata di circa tre ore. Complessivamente il corso durerà circa nove mesi. Il corso è rivolto a persone di un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, interessate ad apprendere le tecniche di costruzione degli strumenti musicali ad arco (violini, violoncelli, ecc.) e a pizzico (chitarre, bassi, mandolini, ecc.);

un corso di sartoria artigianale. Il corso avrà inizio il prossimo autunno e sarà articolato in incontri ciascuno della durata di circa 4 ore dal lunedì al venerdì per un totale di 300 ore. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale. Il corso di sartoria è rivolto a persone di un’età compresa tra i 14 e i 40 anni e sei interessato ad apprendere le tecniche sartoriali, dal confezionamento su misura alla cura degli aspetti organizzativi e gestionali dell’attività sartoriale. Per informazioni di entrambi i corsi contattare la segreteria Caritas dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.