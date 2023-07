Luna park terminal, autisti bus inviperiti: "Indisciplina e rischio incidenti" "Passano oltre le transenne e i margini di manovra per i bus sono molto ristretti"

Lamentano disagi e difficoltà gli autisti degli autobus extraurbani in queste ore impegnati su Benevento per la situazione che si è creata a ridosso del terminal, come noto occupato dal Luna Park per la festa della Madonna delle Grazie.

Margini di manovra ridotti e indisciplina di alcuni automibilisti che transitano nell'area nonostante le transenne, come spiegano i conducenti: "Qualcuno addirittura tenta anche di parcheggiare nell'area, sulla strada, altri spezzano il filo di plastica bianco e rosso passando lo stesso: solo pochi istanti fa facendo manovra si è rischiata la collisione".

Come noto il luna park era stato allestito in zona, e non in Piazza Cardinal Pacca come avviene tradizionalmente in ocasione della Festa della Madonna delle Grazie per via degli scavi che oggi riguardano la zona