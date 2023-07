Edilizia scolastica: 500mila euro per il Sannio Il finanziamento regionale per le scuole superiori della Provincia di Benevento

Con provvedimento del Dirigente generale per l’Istruzione della Regione Campania, Maria Antonietta D’Urso, nell’ambito di una intesa istituzionale con la Cassa Depositi e Prestiti, è stata approvata l’erogazione di prestiti a favore di alcuni Enti locali per opere di edilizia scolastica.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, che precisa che sono stati approvati i seguenti due progetti presentati dalla Rocca dei Rettori per oltre 500mila Euro:

Lavori di messa in sicurezza sismica, impiantistica ed efficientamento energetico, riqualificazione e potenziamento delle aree interne ed

esterne, superamento delle barriere architettoniche dell’Istituto Superiore “Carafa - Giustiniani” in Cerreto Sannita, per l’importo richiesto di Euro 278.671,04;

Lavori di adeguamento, miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell’Istituto Superiore Tecnico ed Economico “Rosario Livatino” in Circello, per l’ importo richiesto di Euro 230.685,09.

Il Presidente Lombardi ha commentato la decisione della Dirigente D’Urso della Regione Campania affermando che, con questo provvedimento, sia stato riconosciuto il buon lavoro progettuale svolto dalla Rocca dei

Rettori in materia di miglioramento delle strutture scolastiche e che il finanziamento per il “Carafa-Giustiniani” e per il “Rosario Livatino” arricchisca il già cospicuo plafond a disposizione della Provincia di

Benevento per le strutture scolastiche. Lombardi ha infatti ricordato come la Provincia stia spendendo o sia in procinto di spendere complessivamente oltre 50 milioni di Euro per le Scuole sannite. Si tratta evidentemente, ha sottolineato Lombardi, di denaro fresco che affluisce nel circuito economico locale e che punta ad offrire a studenti, docenti ed operatori della Scuola strutture più adeguate ai bisogni della collettività e più sicure.