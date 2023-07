Alberi anti inquinamento, Rosa: progetto importante per l'ecosistema La Giunta ha deciso di installare 95 alberi

“Sono molto soddisfatto per la decisione assunta in Giunta oggi di installare 95 alberi che, secondo l'elenco stilato dalla Regione Campania, hanno alta capacità antipolveri ed anti inquinanti gassosi.

Come noto infatti quello delle polveri sottili è un problema che attanaglia la nostra città per una questione morfologica: le stime prevedono che gli alberi che andremo ad installare, in particolari zone della città, potranno catturare 2,8 tonnellate di C02 in vent'anni.

Un progetto importante per l'ecosistema di Benevento e un ulteriore tassello nell'ambito di quella visione di città più verde, più smart e a misura di bambino, con nuovi parchi giochi, nuove giostre inclusive, macchine mangia plastica e infine tantissimi alberi piantumati in varie zone della città, grazie all'adesione a progetti nazionali ed europei e alle partnership con associazioni cittadine.

Dunque un'amministrazione che gli alberi in città li pianta e non li taglia a meno che non vi sia costretta”.

Lo ha dichiarato l'assessore all'Ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa.