Promozione del territorio: c'è la festa delle Pro loco del Sannio Domani e domenica ad Apollosa con stand di prodotti tipici, workshop ed eventi

Associazionismo, promozione del territorio, turismo e opportunità. Tanti temi al centro della due giorni in programma domani e domenica ad Apollosa. E' la festa delle Pro loco del Sannio promossa in occasione della giornata nazionale delle Pro Loco d'Italia che cade il 9 luglio a rappresentare un ulteriore tassello di quell’opera di valorizzazione e riconoscimento della complessiva azione svolta dalle Pro Loco.

“Si riparte con la festa provinciale delle Pro loco – spiega ad Ottopagine.it il presidente provinciale dell'Unpli, l'unione nazionale pro loco d'Italia, Renzo Mazzeo – organizzata dal comitato provinciale in collaborazione con gli enti locali dove tutte le pro loco, ognuna a suo modo, saranno partecipi all'iniziativa”.

E il presidente mette in evidenza la ricchezza di stand enogastronomici, oltre venti, per la promozione dei prodotti del territorio e dei diversi workshop per fare il punto sulle opportunità per il territorio.

Mazzeo ricorda anche le tante missioni delle proloco: oltre alla valorizzazione del territorio c'è sempre stata disponibilità immediata al volontariato e a prestare aiuto nei momenti di difficoltà. Le pro loco rappresentano un presidio sul territorio”.

E dunque il programma della manifestazione spazia dai workshop alla music live, dalla degustazione dei prodotti tipici alla promozione turistica.

Nel dettaglio si parte domani, otto luglio: alle 18 cerimonia inaugurale, alle 18.30 workshop su: Opportunità, associazionismo e prospettive future: Unpli Benevento, servizio civile universale e pro loco. Alle 20 apertura stand delle pro loco, alle 20.30 live music Romeo Russo e quelli della buona musica. Alle 22 dj set Lukas Trunk e dj set Saverio Busto.

Domenica 9 luglio la manifestazione prenderà il via alle 10.30 con l'apertura degli stand pro loco, alle 11.00 workshop Unpli Benevento & Sannio Village, alle 12.30 pranzo poi live music Davide Mazzeo all day long, alle 16 Pro loco games, alle 17.30 workshop Pro loco turismo e sinergie territoriali: Maraton Art alle 19.00 Aperi pro loco Dj set Margot.