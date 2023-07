Fusco (Cia Benevento): "Irrigazione tema strategico per il territorio" Il presidente della confederazione italiana agricoltori di Benevento: occorre progettazione

“Dopo mesi è ripartita la discussione su un tema strategico per il nostro territorio - ha dichiarato il Presidente di Cia Benevento Carmine Fusco - ovvero il tema della programmazione del sistema irriguo in provincia di Benevento.

Un incontro, quello recentissimo che si è tenuto presso la sede dell’ente provinciale a cui Cia ha dato il suo contribuito con proposte concrete. Da quanto apprendiamo - ha aggiunto Fusco - gli ettari probabili irrigui provinciali sono 18 mila di cui 4 mila già serviti da impianto idrico e gli altri 14 mila da progettare.

Per Cia è fondamentale avere da subito un progetto pronto per la realizzazione anche degli altri 14 mila ettari e farsi trovare preparati nel intercettare possibili fonti di finanziamento anche se oggi non si intravedono. I cambiamenti climatici in atto ci impongono di affrontare il tema dell’irrigazione con approccio strategico poiché è un tema che è fondamentale per fare buona impresa agricola nel nostro Sannio. Inoltre, in riferimento agli impianti idrici presenti nel Sannio e nel Casertano, dobbiamo segnalare una grave disfunzione del sistema idrico che perde una percentuale elevatissima e non tollerabile dell’acqua immessa, pertanto è prioritario realizzare nuove infrastrutture idriche. L’acqua è un bene prezioso per il futuro del comparto agricolo. Con la Diga di Campolattaro - ha concluso Fusco - sarà destinata una quota importante di acqua per uso irriguo alla provincia di Benevento e per questo motivo non possiamo farci trovare impreparati nel cogliere questa importante occasione che il Pnrr mette a disposizione”.