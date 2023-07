Festa delle Pro loco: gusto, tradizioni e opportunità Ad Apollosa la seconda, intensa, giornata per la manifestazione dell'Unpli

L'identità e le tradizioni del territorio attraverso il gusto e le occasioni che nascono nel mondo dell'associazionismo. La Festa delle Pro loco del Sannio ad Apollosa è un'esplosione di sapori, colori, musica e divertimento. Una due giorni imperdibile che ha preso il via ieri e si concluderà questa sera, promossa dal comitato provinciale di Benevento.

“Abbiamo qui riunite ben 68 Pro loco della provincia sannita che hanno partecipato all'organizzazione, con 21 stand a rappresentanza di altrettanti centri – ha spiegato Renzo Mazzeo, presidente provinciale Unpli Benevento – . Sono riunite qui tutte le eccellenze gastronomiche del territorio, mentre l'artigianato sarà protagonista di una prossima occasione. E' una manifestazione di cui il territorio aveva bisogno e che nasce sulla scia di manifestazioni degli scorsi anni come Il Sannio tra sapori e folklore che si volgeva a Benevento, in piazza Risorgimento”.

E poi rilancia “L'evento rientra nel programma nazionale Unpli per la promozione del territorio”.

Un progetto che ha dato spazio anche alle opportunità offerte dal mondo dell'associazionismo, a partire dal servizio civile universale al centro di un momento di confronto tra esperti sul tema. “Festeggiamo oggi il 20esimo anniversario dell'istituzione del servizio civile presso l'Unpli in provincia di Benevento, nato proprio 20 anni fa ad Apollosa” prosegue ancora Mazzeo che dettaglia “oggi abbiamo circa 150 volontari del servizio civile, 45 sedi su tutto il territorio”.

E proprio a questo tema è stato dedicato il workshop inaugurale dal titolo Opportunità, associazionismo e prospettive future: Unpli Benevento, Servizio Civile Universale e Pro Loco” con numerosi protagonisti. Oltre al Presidente Mazzeo l'incontro, condotto da Enrico De Minico componete della pro loco Apollosa, è stato arricchito dagli interventi di Giampaolo Sarmente, presidente pro loco Apollosa; Nino Capobianco presidente pro loco Fragneto Monforte e responsabile del gruppo La Takkarata; Antonio Lombardi, presidente onorario provinciale Pro loco; Tony Lucido, presidente regionale pro loco; Danilo Parente sindaco di Apollosa, Paolo Palumbo, delegato del Rettore per l'Università Giustino Fortunato e Barbara Minicozzi, segreteria provinciale Unpli.

Una tavola rotonda densa di contenuti in cui il presidente regionale Lucido ha evidenziato che l'importanza delle Pro Loco come “baluardo per recuperare l'identità”; mentre il sindaco di Apollosa Parente ha evidenziato la necessità di “uno snellimento della riforma del terzo settore” e ribadito il “ruolo fondamentale del servizio civile per avvicinare giovani al mondo dell'associazionismo”.

Ha ricordato “la stretta collaborazione con l'Unpli” il professor Paolo Palumbo, delegato del Rettore per l'Università Giustino Fortunato. “Le Pro Loco – ha aggiunto – rappresentano uno straordinario complesso di custodi e promotori del patrimonio materiale e immateriale dei nostri territori e vanno implementati progetti di studio sul tema, anche nel campo dell'internazionalizzazione”.

Una due giorni che come detto dà spazio ai prodotti tipici con degustazioni e la riscoperta dei sapori locali ma anche con tanta musica e divertimento.

Dopo l'inaugurazione di ieri oggi proseguirà per l'intera giornata con stand (apertianche a pranzo), degustazioni e live music Davide Mazzeo all day long, alle 16 Pro loco games, alle 17.30 workshop Pro loco turismo e sinergie territoriali: Maraton Art alle 19.00 Aperi pro loco Dj set Margot.