A Villa dei Papi spunta striscione: chiuso per vergogna Il parco a Pacevecchia era stato chiuso per la presenza di cinghiali nel maggio scorso

“Chiuso per vergogna”. Tre parole sullo striscione di protesta affisso sul cancello di Villa dei Papi a Benevento. Evidentemente fa infuriare la chiusura del parco verde di Pacevecchia, decisa nello scorso maggio per l’accertata presenza di cinghiali nei giardini che circondano l'edificio. L'area riaperta qualche anno fa, grazie ad un'azione congiunta di Provincia e Comune, resta ancora chiusa. Un giardino meta di tanti visitatori e di cui, probabilmente, si sente la mancanza.

Anche per la Villa ci sono però delle novità e un progetto di valorizzazione attraverso il protocollo siglato il 25 maggio scorso tra l'Agenzia per la Coesione territoriale e il Comune di Benevento per l'attuazione del programma 'Pn-Metro plus e Città medie Sud 2021-2027'.

Una forma di partenariato istituzionale che, con risorse di poco superiori agli otto milioni di euro, punta a riqualificare in bene.