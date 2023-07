Lavori per il percorso città medievale: nuovi divieti di sosta L'assessore Cappa rende noto il dispositivo

L’assessore al Traffico, Attilio Cappa, rende noto che, nell’ambito dei lavori di valorizzazione del percorso storico-turistico della città medievale, a partire da oggi 10 luglio è istituito il divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione cotta” su ambo i lati di via Porta Rufina, via Gaetano Rummo, via dei Mulini, via delle Puglie e rampa Annunziata per tratti di 40 metri per volta man mano che le suddette arterie saranno interessate dai lavori.