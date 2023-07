Striscione di protesta a Villa dei Papi, "chiusura necessaria alla sicurezza" La risposta dell'amministrazione al cartellone spuntato sul parco verde di Pacevecchia

“Chiuso per vergogna”. Il cartello spuntato davanti a Villa dei Papi fa infuriare gli amministratori. “Una chiusura necessaria per la sicurezza di chi frequentava quotidianamente il parco che avrebbe potuto trovarsi a fare i conti con i cinghiali” va dritto al punto il sindaco Mastella.

E l'assessore all'ambiente del Comune, Alessandro Rosa, dettaglia “La provincia ha provveduto a mettere le recinzioni e l’area è stata bonificata dai cinghiali che ad oggi non ci sono più”. Per la riapertura del parco verde, però, servirà ancora un po' di tempo perché, spiega ancora Rosa “La Regione ci ha chiesto di bonificare l’area distale a villa dei Papi, cioè la zona che va da villa dei Papi alla Casa di Jonas che, come Comune, provvederemo a mettere in sicurezza. La Regione, inoltre, provvederà a fare una nuova battuta di caccia anche in questa zona”.