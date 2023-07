Villa dei Papi: il parco riaprirà il 17 luglio La Provincia dettaglia il cronoprogramma degli interventi per la messa in sicurezza

Il giardino di Villa dei Papi riaprirà il prossimo 17 luglio. È quanto comunica il Dirigente del Settore Patrimonio della Provincia di Benevento che ha predisposto un provvedimento per la realizzazione di una nuova recinzione per i circa 750 metri lineari dei Giardini della Villa dei Papi. Il provvedimento, che comporta una spesa di 23mila euro, destinato a proteggere il parco dalle incursioni dei cinghiali, segnalati più volte nel Parco, si è accompagnato alla sollecitazione rivolta al Soggetto proprietario per un intervento di bonifica di una vasta area adiacente alla Villa dei papi, dove è stata segnalata anche qui la presenza stabile di ungulati (che, quindi, per così dire, sconfinerebbero verso il vicino parco custodito approfittando di alcuni buchi nella recinzione).

La presenza degli ungulati nel Parco di Villa dei Papi, come si ricorderà, era stata accertata a maggio scorso e, nonostante le trappole subito piazzate nei Giardini dalla Direzione della Regione Campania, non è stato possibile catturare i cinghiali che, comunque, si sono più volte avventurati nel parco molto frequentato da numerosi cittadini.

Pertanto, a garanzia della pubblica incolumità, è stata decisa lo scorso 19 maggio la chiusura dei Giardini di Villa dei papi fino al completamento degli interventi di manutenzione straordinaria della recinzione di protezione e di altre misure di sicurezza.

Il Settore Patrimonio della Provincia ha oggi comunicato che i lavori di protezione della recinzione saranno ultimati entro la corrente settimana e che si conta pertanto di poter procedere alla riapertura del Parco già con la prossima settimana e cioè a partire dal 17 luglio.

Il Presidente della Provincia Nino Lombardi, nel ricordare che è, ovviamente, doveroso garantire le condizioni di sicurezza per accedere ad un bene pubblico tanto suggestivo e prestigioso, ha preso atto con soddisfazione della comunicazione pervenuta dal Settore.