Zuppi: "Non c'è futuro senza mettere insieme le aree urbane con quelle interne" Il cardinale e presidente della Conferenza Episcopale italiana a Benevento

“E' il terzo anno che ci ritroviamo qui a Benevento con i vescovi di tredici regioni. Il problema delle aree interne non riguarda solo il Sud, anche se c'è un problema specifico per il Mezzogiorno, ma tutto il Paese”.

Così il presidente della Conferenza Episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi da Benevento lancia un monitop affinchè la questione venga analizzata per cercare di dare risposte e soluzioni. Lo ha fatto questa mattina durante l'incontro con i vescovi di tredici regioni italiane riuniti al Centro la Pace di Benevento per parlare di Aree interne, per verificare il vissuto delle diocesi italiane su questo argomento e immaginare proposte concrete che aiutino sacerdoti e ministri ordinati a guardare alle proprie comunità con sguardo più sensibile a questa dimensione pastorale. Le chiese e gli oratori si svuotano, ma non soltanto a causa di una crisi di fede. Lo spopolamento, la denatalità, la mancanza di servizi, di infrastrutture, sono fattori da non sottovalutare se parrocchie e diocesi vogliono trovare parole nuove ed efficaci per annunciare il Vangelo.

“Grazie all'opera di monsignore Accrocca cerchiamo di trovare delle soluzioni, sia per le comunità ecclesiali ma anche per la visione del nostro Paese – ha rimarcato il cardinale Zuppi a margine della fine dei lavori che si concluderanno domani -. Non c'è futuro senza mettere insieme le aree urbane con quelle interne. Oggi qui a Benevento un confronto aperto per trovare delle soluzioni sia per la Pastorale che suggerire soluzioni affinchè le aree interne non vengano dimenticate. Rappresentano il vero tessuto del nostro Paese”.

“Oggi abbiamo fatto un quadro della situazione in varie regioni italiane. Sono emerse situazioni al limite provocate anche dalla carenza di infrastrutture che rendono difficili i collegamenti tra paesi distanti pochi chilometri” ha invece rimarcato l'organizzatore dell'incontro, l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca che ha poi acceso i riflettori sulla difficoltà dell'essere “parroco in realtà non semplici. Bisogna trovare stimoli e soluzioni”.