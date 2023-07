Cultura in cortile: vestire la bellezza Incontro tra l'arte della sartoria e il mondo di teatro, cinema e televisione

Con la costumista Daniela Ciancio per Cultura in Cortile domani, martedì 11 luglio, alle ore 18, presso la Terrazza del San Vittorino, si parlerà dell’incontro tra la preziosa arte della sartoria e il mondo del teatro, della pubblicità, del cinema e della televisione. Uno sguardo sulle grandi produzioni italiane e straniere dal punto di vista di chi deve scegliere come vestire gli attori sulla scena. Oltre a un’intensa attività per i costumi delle stagioni liriche e teatrali del San Carlo e del Teatro Mercadante di Napoli, Daniela Ciancio ha ricevuto un David di Donatello per il miglior costumista con il film Il resto di niente di Antonietta De Lillo nel 2005, e nel 2013 cura i costumi del film premio Oscar La grande bellezza di Paolo Sorrentino, per il quale vince il secondo David di Donatello. Con Paolo Sorrentino si occupa anche de Il Divo (2008) e, sempre per il cinema italiano, lavora con registi come Carlo ed Enrico Vanzina per South Kensington (2001), Il pranzo della domenica (2003), Ti presento un amico (2010), La vita è una cosa meravigliosa (2010) e Un matrimonio da favola (2014), Marco Pontecorvo per L’Oro di Scampia (2013), Tempo instabile (2015) e Fatima (2020), Francesca Comencini per A casa nostra (2006). Per la televisione ha curato i costumi di serie di successo sulla Rai come La Nuova Squadra, Nero a metà e più di recente L’Avvocato Malinconico. Ha anche collaborato con diverse produzioni cinematografiche e televisive straniere, come The Exception: L’amore oltre la guerra (2016), ed è stata fra i supervisori ai costumi per Mission Impossible III ed è stata la costumista della serie televisiva Mars (2016-2018) per National Geografic Channel. Suoi i costumi di pubblicità per marchi come Telecom, Balocco, Cocacola, Enel, Persol.

Studia scenografia presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli, conseguendo il diploma in scenografia. Nel 1986 inizia una collaborazione con il Teatro San Carlo e il Nuovo Teatro Nuovo di Napoli, nel 1994, consegue il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, vincendo uno stage con Piero Tosi. Nel 2005 riceve il Diploma Honoris Causa in Fashion Design presso l’IED di Roma. La sua carriera ha attraversato il cinema, il teatro, l'opera e la televisione. È membro della European Film Academy (EFA), dell’Italian Academy of Cinema David di Donatello, della Academy of Motion Picture Arts and Sciences, della Oscars Students Academy Awards.