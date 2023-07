Angela supera le selezioni per le Ponyadi e rappresenterà il Sannio ad Arezzo La giovanissima all'evento nazionale organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri

Angela Bencardino, in sella a Lakeland Indian, ha brillantemente superato le selezioni per le ponyadi che si sono svolte al Grifondoro di Pontelatone. Ora Angela, che ha 10 anni e concorrerà per il salto ad ostacoli categoria 70 centimetri. La manifestazione si svolgerà ad Arezzo dal 25 al 29 luglio e vedrà la compagine della regione Campania con 14 cavalieri e amazzone. Angela, del Centro ippico Adriana e guidata dall'istruttore Imma Ferraro, sarà l'unica sannita a rappresentare la Campania.

Le ponyadi sono un evento nazionale organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, che vede ragazzi fino ai 14 anni di età cimentarsi nelle varie discipline.