Opportunità del Bando Borghi, Comune di Paduli e Futuridea insieme Incontro sulle agevolazioni per le imprese

“Le opportunità del Bando Borghi e altre agevolazioni a sostegno delle imprese”. Di questo si parlerà venerdì 14 luglio alle ore 10.00 a Paduli, presso il Municipio, nel corso di un incontro dove parteciperà il Comune con il sindaco Domenico Vessichelli e Futuridea con Francesco Nardone, Responsabile Progetti e Rapporti Istituzionali di Futuridea e Maria Beatrice Fucci, Responsabile Sportello Resto al Sud di Futuridea.

Questo importante momento divulgativo sarà l’ occasione per approfondire le tante opportunità gestite da Invitalia, in primis del Bando Borghi emanato dal Ministero della Cultura a valere su fondi Pnrr, per il quale al finanziamento già assegnato al Comune di Paduli in rete con il Comune di Sant’ Arcangelo Trimonte si aggiungono i fondi previsti per i nuovi insediamenti e attività economiche esistenti.

Futuridea auspica da anni un approccio collaborativo tra enti delle aree interne lavorando per il coinvolgimento di tutti gli attori presenti sul territorio e non solo, favorendo incontri, sessioni operative e promuovendo azioni per la rigenerazione, valorizzazione e la gestione del patrimonio storico, artistico, culturale, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto allo spopolamento.

Nel corso dell’incontro sarà approfondita anche la misura Resto al Sud, una policy in grado di contrastare la disoccupazione giovanile e la decrescita demografica nelle aree del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla cosiddetta fuga dei talenti, ai quali è stata invece concretamente offerta l’opportunità di valorizzare le loro capacità e competenze, potendo diventare imprenditori di se stessi nella loro terra d’origine e alimentandone così la crescita non soltanto economica, ma anche sociale.