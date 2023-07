Mercato si sposta a via Delcogliano. Commercio in crisi ma la location piace "Scelta condivisa che potrebbe diventare duratura". Mastella contro lo striscione a Villa dei Papi

“Sostenere le scelte dei commercianti e puntare a dare nuovo impulso alle attività” è l'obiettivo della giunta Mastella. Questa mattina il sindaco alla “prima” del mercato di Pacevecchia spostato da Piazza Pacca, occupata dal cantiere per il progetto pics.

Il mercato rionale del martedì, dunque, si terrà in via Delcogliano almeno fino al completamento dei lavori in piazza Pacca.

Ma la crisi del commercio preoccupa gli ambulanti di Benevento. “Il commercio è fermo” denuncia Pompeo Marinazzo, presidente dell'Anva Confesercenti. “A volte non riusciamo neanche a coprire le spese. E ora proveremo a recuperare anche i giorni persi nei quasi due mesi di stop a Piazza Pacca. Siamo soddisfatti – conclude Marinazzo – dalla soluzione individuata dall'amministrazione e da questo nuovo spazio”.

“E' una scelta nata in condivisione con le esigenze dei commercianti” rimarca l'assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone. “Sarebbe stato più naturale – prosegue – installare il mercato nella stessa zona ma non siamo riusciti ad individuare spazi idonei” aggiunge ancora lasciando aperta la porta per un'eventuale appuntamento fisso “Crediamo che se le richieste di commercianti e cittadini vanno in questo senso si può pensare a questa come una location stabile”.

Decisione ribadita dal sindaco Clemente Mastella che però coglie l'occasione per spegnere le polemiche anche sul vicino parco di Villa dei papi chiuso per l'invasione dei cinghiali e su cui è stato apposto uno striscione di protesta, la scorsa domenica.

Il giardino, come comunicato dalla provincia riaprirà il 17 luglio prossimo: “Erano interventi necessari per la sicurezza – ribatte il sindaco – la presenza di cinghiali è un pericolo. Vorrei ricordare che il parco era chiuso da anni ed è merito di questa amministrazione se è stato riaperto e restituito alla città. E' una zona su cui abbiamo investito e investiremo ancora tanto che per Villa dei papi ci sarà un importante progetto di valorizzazione per una somma di ben 8 milioni di euro. Quindi la vergogna dovrebbe provarla chi ha messo quell'assurdo striscione. Dovrebbero metterlo nelle loro case”.