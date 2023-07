Unisannio. Per il Graduation Day coinvolte anche le attività commerciali Il rettore Canfora ha incontrato il presidente di Confesercenti, Alviggi

Il rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora ha incontrato il presidente della Confesercenti sannita Gianluca Alviggi in vista del Graduation Day in programma il 21 luglio a Benevento. L’evento richiamerà migliaia di persone e molti esercizi commerciali saranno coinvolti. L’obiettivo dell’incontro è stato proprio quello di preparare le attività commerciali ad accogliere le numerose persone che quel giorno arriveranno in città.

“Il Graduation Day è una festa per tutta la città – ha dichiarato il Rettore Gerardo Canfora -. Non vogliamo lasciare niente al caso e anche il coinvolgimento delle attività commerciali che insistono nel centro cittadino, interessato all’evento, ci è sembrato d’obbligo. Sarà un pomeriggio d’estate che come sempre rappresenterà per i nostri laureati il culmine di un percorso importante di studio e sacrificio. Vogliamo rendere questa celebrazione il più possibile piacevole e indimenticabile”.