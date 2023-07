Politiche sociali, via all'iter che culminerà con l'adozione del Piano di zona I servizi per dare risposte mirate ai bisogni del territorio

"Prende il via il percorso che condurrà all’aggiornamento del Piano di Zona 2022-2024 in applicazione del V Piano Sociale Regionale", è quanto rende noto l'assessore alle Politiche Sociali nonché presidente del Coordinamento istituzionale Ambito B1 (di cui il Comune di Benevento è ente capofila), Carmela Coppola.

“Il Piano di Zona – spiega l’assessore Coppola – è il principale documento strategico, con il quale, a cadenza triennale, si definiscono le politiche sociali e socio-sanitarie rivolte alla popolazione dell’Ambito territoriale. E' proprio nel Piano di Zona che programmiamo i servizi mediante i quali si delineano gli interventi chiamati a dare risposte mirate ai bisogni del territorio. Su impulso del Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito B1 e dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Benevento, Gennaro Santamaria, apriamo l'iter che culminerà con l'adozione del Piano di zona, in osservanza dell’art. 21, comma 2, della legge regionale del 23 ottobre 2007, numero 11. All'interno di questa norma è previsto che il Piano di Zona di Ambito sia adottato, previa concertazione con le aziende di pubblici servizi alla persona, i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali, gli altri soggetti della solidarietà locale e gli altri soggetti privati". "La concertazione - sottolinea ancora Coppola - è un fondamentale momento di confronto tra soggetti pubblici e privati che rappresentano interessi ed esigenze diverse finalizzata alla definizione di strategie su obiettivi condivisi. Invitiamo pertanto i soggetti interessati e rientranti nelle categorie previste dalla legge ad inviare proposte, suggerimenti e idee relative alla redazione del documento di programmazione del Piano Sociale di Zona, all’indirizzo: pszambito1@pec.comunebn.it entro e non oltre le ore 12:00 del 21 Luglio 2023. Il percorso che intraprendiamo – conclude l'assessore Coppola – sarà caratterizzato dalla condivisione e dall'apertura a forme proficue di partnership e collaborazione con soggetti esterni, nell'ottica di un sistema di welfare moderno e di taglio europeo.