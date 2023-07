Sannio Accademy, consegnati gli attestati ai partecipanti Sannio Consorzio Tutela Vini

Oggi nel Parco delle Terme di Telese, all’interno di Sannio Experience Tour, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione alla Sannio Accademy. Questo progetto, targato Sannio Consorzio Tutela Vini, iniziato lo scorso mese di marzo ha avuto l’obiettivo di diffondere la cultura e la storia vitivinicola di un territorio partendo dalle giovani generazioni, dai banchi di scuola degli studenti delle ultime classi degli Istituti Alberghieri, e dagli operatori del settore per costruire un territorio consapevole delle proprie potenzialità, al servizio del turismo e dell’accoglienza.

Il progetto indirizzato a ristoratori, titolari e responsabili di strutture ricettive, pizzerie, enoteche e bar e in maniera particolare agli studenti che stanno concludendo il percorso formativo in “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha riscosso successo e tanta partecipazione. Il piano formativo è stato strutturato in dieci lezioni in presenza, con supporti informatici e didattici, il cui obiettivo è stato quello di dare appositi strumenti di formazione sulla cultura, la storia e le potenzialità delle produzioni vitivinicole sannite.

Oggi quindi con la consegna degli attestati i partecipanti, opportunamente formati, sono diventati “ambasciatori” dei vini sanniti, soprattutto al di fuori del territorio provinciale. Il Consorzio, attraverso questa iniziativa, ha percorso con convinzione il solco tracciato dal Testo Unico del Vino, secondo il quale la storia e la cultura enologica di un territorio è materia da portare tra i banchi delle scuole superiori specializzate per poter innescare processi produttivi virtuosi e capaci di generare ricchezza e occupazione e di innalzarne i livelli qualitativi di vita.