L'artista Donato Lombardo dona olio su tela dal titolo "Santa Sofia Chiostro". Al Museo del sannio

L’opera, raffigurante uno scorcio del Chiostro di Santa Sofia con in evidenza una delle colonne ed un angolo composto da arcate di colonne e capitelli e giardino con pozzo, è stata consegnata stamani all’Istituto culturale nelle mani del Dirigente del Settore della Provincia di Benevento Nicola Boccalone e della Responsabile della Rete Museale Gabriella Gomma.

L’olio su tela è ora esposta in una Sala Studio accanto ad un altro suo olio, dal titolo “Benevento Prspettive”, donato nel 2021 e raffigurante uno scorcio del Campanile di Santa Sofia dal portico del Teatro Comunale Vittorio Emmanuele di Benevento che affaccia sul Corso Garibaldi.

Lombardo, 76 anni, nato a Buonalbergo, a ragione di una patologia severa ed invalidante che lo ha colpito sin dalla più giovane età, è un autodidatta con passioni multidisciplinari. Una delle materie che ha studiato e che lo appassiona profondamente è proprio la pittura: l’artista ha realizzato oltre 600 opere, ovvero altrettanti «lavori che», ha dichiarato il Lombardo, «mi danno la fierezza di sentirmi utile a qualcosa, come quella di dare un’emozione ad un amico».

E’ con l’intento di manifestare l’amore per il proprio territorio, la partecipazione alla vita civile e la testimonianza di gratitudine ed ammirazione verso quanti illustrano con le proprie opere e le proprie azioni le comunità locali nell’ambito della solidarietà, che Lombardo ha da 16 anni promosso a Buonalbergo un Premio, consistente in una sua tela, che viene consegnata ad un personaggio distintosi per altruismo. Nel 2021 Lombardo ha donato al Comune di Buonalbergo l’idea per una sua scultura che ha denominato: “Monumento agli Emigranti”.

Lombardo ha dichiarato che queste donazioni possano costituire «un bel messaggio utile per quanti nella vita sono meno fortunati: a loro vorrei dire di dare sfogo alle passioni, impiegare il tempo in qualsiasi attività che soddisfi pienamente la propria persona: l’importante è sentirsi realizzati con se stessi. La vita si vive anche così».

Il Dirigente Boccalone ha espresso all’artista, anche a nome del Presidente della Provincia Nino Lombardi, il vivo e sentito ringraziamento dell’Ente per il suo gesto nei confronti del Museo del Sannio e per la sua testimonianza a favore della solidarietà e dell’altruismo.