Distretto commerciale delle Streghe: Benevento da primato Ultimo vertice tra amministrazione e operatori per la creazione dell'importante organismo

Ultimi passaggi a Benevento per la creazione del distretto urbano del commercio che si chiamerà Distretto delle Streghe. Si è tenuto questa mattina ancora un incontro tra amministrazione e rappresentanti delle associazioni di categoria per mettere a punto gli ultimi dettagli per la presentazione dell'organismo che rappresenta, in buona sostanza la risposta del commercio nei centri storici ai grandi centri commerciali.

Scopo principale incentivare il commercio anche in ottica turistica creando un polo attrattore verso le zone urbane.

E Benevento si prepara a varare il suo Distretto delle Streghe.

“Ho convocato gli operatori – ha spiegato a margine del vertice l'assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone- perchè il progetto è nella fase conclusiva. Mancano davvero gli ultimi documenti per ultimare la complessa procedura amministrativa richiesta e portare in Consiglio comunale la prima parte dell'iter che attiene ai distretti commerciali urbani.

Si tratta dell'ultimo incontro tra i componenti che andranno a costituire il distretto e poi si parte con la comunicazione alla Regione Campania e l'iscrizione all'albo dei distretti commerciali”.

Un primato per la città sannita e i suoi operatori, impazienti di cogliere le opportunità offerte dal nuovo strumento “Benevento è tra i comuni in fase più avanzata dettaglia Ambrosone, ma non tutti sono al nostro stesso livello tanto che la Regione ha già dovuto concedere una proroga. Speriamo però che non si vada oltre la data del 30 settembre perché solo dopo arriveranno i bandi per acquisire risorse”.

E Ambrosone spera di portare il piano in consiglio comunale già nei primi giorni di agosto e anticipa che è già stata scelta anche la sede del distretto commerciale “Si tratta degli spazi in via Traiano, al Palazzo del Reduce, mentre gli uffici tecnici dell'assessorato troveranno sede nella struttura del Megaparcheggio. Ci sembra giustoi dare a questo nuovo importante strumento uno spazio centrale”.