Pignoramenti crediti, Anicons chiede ad Andreani sospensione attività esecutiva In relazione ai numerosi atti inviati ai cittadini di Benevento

L’ANICONS (Associazione Nazionale Italiana Consumatori) di Benevento in relazione ai numerosi atti di pignoramento di crediti posti in essere in questi giorni dall’Andreani Tributi, Società Concessionaria del Comune di Benevento, per presunti crediti di tributi comunali risalenti ad oltre 10 anni fa, chiede al Sindaco di Benevento di voler, in attesa delle decisioni del Consiglio Comunale sull’adesione o meno dell’Ente alla Rottamazione-Quater, invitare la suddetta Società alla sospensione di ogni attività esecutiva. In ogni caso “l’ANICONS, ex art. 3 Statuto, ha come Scopo esclusivo quello di informare, assistere, tutelare, promuovere, difendere e rappresentare i fondamentali diritti ed interessi, individuali e collettivi, dei Consumatori e degli Utenti di Servizi, anche in via giudiziale, e con ogni mezzo ritenuto legittimo dalla vigente legislazione.

L’Associazione è a disposizione dei cittadini-contribuenti con il proprio ufficio legale ai seguenti recapiti telefonici: l'avvocato Paolo Marotta 347.9215572, l'ingegnere Cosimo Nicchiniello 366.4883344. La sede dell’Associazione, sita in Benevento alla Via Napoli n. 84, riceve per appuntamento.