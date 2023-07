Benevento: le parrocchie del centro si riorganizzano in un unica Unità pastorale L'annuncio dell'Arcivescovo Accrocca

Nuovo progetto pastorale per Benevento. L’Arcivescovo Felice Accrocca, in vista della riorganizzazione delle Parrocchie del centro storico della città di Benevento in Unità Pastorale, al fine di poter facilmente favorire l’avvio di questo nuovo progetto, ha accettato le dimissioni: del rev.do sacerdote don Gerardo De Corso, dall’ufficio di Parroco di “San Donato”; del rev.do sacerdote don Nicola Della Pietra, dall’ufficio di Parroco di “Santa Sofia”; del rev.do sacerdote don Domenico Parlavecchia c.pp.s, dall’ufficio di Parroco di “Sant’Anna”.

I sacerdoti, unitamente al rev.do sac. don Marco Capaldo, Amministratore parrocchiale di Santa Maria della Verità in Benevento, continueranno nell’esercizio del loro ministero a servire le suddette Parrocchie in qualità di Amministratori parrocchiali “donec aliter provideatur”. L’Arcivescovo ringrazia tutti per il servizio svolto in questi anni a beneficio delle anime loro affidate e affida alla protezione della Beata vergine Maria, Regina delle Grazie, l’avvio di questo nuovo progetto pastorale.