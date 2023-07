Pignoramenti e rottamazione quater: Serluca risponde ad Anicons Anche chi è stato interessato da pignoramento potrá accedere alla rottamazione

"Ho letto la nota dell'associazione Anicons. A nome dell'Amministrazione Mastella dico che abbiamo svolto una riunione sul tema e abbiamo chiarito che anche chi è stato interessato da pignoramento potrá accedere alla rottamazione quater. L’invio è stato fatto in un solo e unico blocco di 250. A inizio luglio.

Con l’approvazione della rottamazione -chiarisco ancora- comunque e in ogni caso si bloccano le procedure esecutive per dare la possibilità di poter accedere alla definizione agevolata", lo scrive l'assessore alle Finanze Serluca in riscontro allo scritto della sigla Anicons .