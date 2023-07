Rotaract Club, passaggio delle Consegne della Zona Campania Felix Per Benevento il collare di presidenza passa da Sara Pannella ad Alessandra Maria Fiorenza

Nel magico scenario di Roccarainola, in una incantevole residenza d’epoca, che si erge fiera su una splendida collina dell’Agro nolano, con il Vesuvio sullo sfondo con una veduta privilegiata, sabato 15 Luglio "Villa Perrotta” ha ospitato la cerimonia del passaggio delle Consegne della Zona Campania Felix.

Tra i Club partecipanti anche il Rotaract Club di Benevento che ha visto il passaggio del collare di Presidenza per l'A.R 2023/24 da Sara Pannella ad Alessandra Maria Fiorenza.

Queste le parole della presidente Alessandra Maria Fiorenza: “Il perno della mia vita è e sarà sempre quello di fare del bene, in maniera totalmente disinteressata. Il bene si rivela in tante forme, nel donare e nell’apprendere, nello scambio, nella sinergia, in un gesto, in un sorriso, negli occhi di chi ha nel cuore una missione e fa di tutto per portarla a termine. Sono fiduciosa che il direttivo ha saputo cogliere questo aspetto della mia persona poiché rivedo nei loro occhi la stessa bontà”.

Il direttivo del club della provincia risulta così composto: Ciriaco Fonzo vice presidente; Alessandro Casarella Segretario; Luca Cavalli prefetto; Francesco Casarella tesoriere; Germino Errico Consigliere; Sonia Catalano Consigliere e Orazio Mascolino consigliere.

Ancora una volta il Rotaract club di Benevento è pronto a spendere le sue forze per il servizio a favore della comunità, vivendo responsabilmente e cercando di porre le basi per cambiamenti positivi e duraturi, con la volontà di fare la differenza.