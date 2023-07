Autovelox sulla Telesina: 7 in 25 Km è record di multe Non solo tra le strade più pericolose, la statale 372 è anche tra le più "costose" per le sanzioni

Per il Sannio è storia vecchia: Telesina fa rima con autovelox e inevitabilmente con multe salate. Ora il caso travalica i confini provinciali rilanciato da più parti dopo l'indagine di Assoutenti che ha preso in esame alcune strade particolarmente usate dagli automobilisti per gli spostamenti estivi e caratterizzate da una massiccia presenza di autovelox e segnala che tra le diverse situazioni critiche “una delle arterie più a rischio sul fronte delle multe stradali è la statale 372 Telesina che inizia dal casello di Caianello della A1 Milano-Napoli e arriva a Benevento. Qui, in un tratto della lunghezza di circa 25 km, si contano, secondo le rilevazioni delle app di navigazione, ben 7 postazioni autovelox per senso di marcia, con limiti di velocità che sono stati modificati nel tempo creando confusione tra gli automobilisti e una raffica di sanzioni”.

E non a caso i 4 comuni interessati dagli autovelox installati sulla Telesina (Puglianello, Castelvenere, Paupisi e Torrecuso) hanno raccolto nel 2022 proventi per complessivi 2,8 milioni di euro grazie alle sanzioni elevate, col record di 1,5 milioni di euro incassati dal comune di Paupisi.