AL via le scuole estive Unisannio, attesi 150 studenti delle scuole superiori Per gli studenti che arriveranno da tutta la Campania laboratori e visite tecniche

Partono domani 18 luglio le Summer School UNISANNIO 2023. L’inaugurazione si terrà alle ore 10.30 presso il Polo didattico di Via dei Mulini a Benevento. Circa 150 studenti e studentesse delle scuole superiori, provenienti da tutta la Campania, fino al 21 luglio, esploreranno l’offerta formativa, frequenteranno le attività didattiche dall’accentuato taglio pratico-esperienziale (con laboratori e visite tecniche) e si immergeranno, per alcuni giorni, nella vita universitaria, a stretto contatto con docenti e comunità studentesca. Non mancheranno momenti di svago e aggregazione.

La Summer School in Giurisprudenza dal titolo “Studio della scena del crimine e distorsioni investigative” porterà i ragazzi sulla scena del crimine fino al processo, alla ricerca degli errori investigativi. Insieme ai docenti UNISANNIO, il colonnello Giuseppe Peluso, dottoressa Concetta Esposito, dirigente del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica per la Campania e il Molise esamineranno le tecniche investigative portando il loro contributo di esperti del campo, per un’esperienza formativa unica.

La Summer School in Economia e Statistica dal titolo “Big Data, Start up e Fintech” immergerà gli studenti nel mondo dei dati statistici e della varietà di informazioni che contengono, dei mercati finanziari e delle soft skill.

La Summer School in Ingegneria Informatica, Elettronica e Biomedica, intitolata “La digitalizzazione: dai dispositivi elettronici al cloud”, sarà un viaggio attraverso big data, intelligenza artificiale, nanotecnologie, veicoli a guida autonoma e molto altro.

La Summer School in Scienze e Tecnologie dal titolo “Geo-Bio-Scienze: le sfide del futuro” sarà un’occasione per riflettere su temi scientifici di estrema attualità, con visite informative in campo e in laboratorio per sperimentare le più moderne strumentazioni scientifiche.

Al termine di ogni giornata sono in programma momenti di socializzazione e divertimento. In particolare giovedì 20 luglio, a partire dalle ore 19.30, la BIG BAND UNISANNIO composta da docenti dell’ateneo sannita si esibirà nel giardino del CUBO in Via dei Mulini.

La scuola estiva UNISANNIO si concluderà il 21 luglio, alle ore 12.30, con l’atteso evento del prof. influencer Vincenzo Schettini da “La Fisica che ci piace” all’Auditorium di Sant’Agostino.