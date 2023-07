Contrasto violenza di genere, riprende il Tavolo Tecnico Interistituzionale In Procura Asl, Ordine avvocati Carabinieri, Polizia, Prefettura e associazioni

Dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria covid-19, lo scorso dieci luglio si è riunito nuovamente presso la sala riunioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento il Tavolo Tecnico Interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e contro le vittime vulnerabili.

Si è ritenuto opportuno riprendere le attività del Tavolo con lo scopo principale di riattivare e facilitare i contatti e le azioni di rete per condividere le metodologie di approccio e strategie di intervento integrate.

Al tavolo hanno partecipato i referenti dei diversi enti coinvolti, la maggior parte già sottoscrittori del protocollo di rete: Ospedale S. Pio, Osp. Fatebenefratelli, Asl di Benevento, Asl di Avellino, Ordine degli Avvocati di Benevento, Carabinieri Comando di Avellino e di Benevento, Questura di Benevento e Avellino, Commissariato di Ariano Irpino, Prefettura di Benevento, UEPE Benevento, Ambiti territoriali B1, B2, B3, B4, A1, Ufficio scolastico provinciale di BN, Osservatorio regionale sulla violenza di genere, Centro antiviolenza Frida, Cav La voce delle donne, Cav Progetto donna e Cav Dillo a noi.

Tutti i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di riprendere il percorso avviato già nel 2019 e di rimettere in rete le diverse attività dei partecipanti al tavolo, evidenziando la centralità della formazione. In particolare si è convenuto sulla necessità di promuovere una formazione che porti a un salto di qualità di tutti gli operatori (magistrati, avvocati, polizia giudiziaria, sanitari, psicologi e assistenti sociali) da un punto di vista culturale con particolare riferimento agli stereotipi e ai pregiudizi di genere che ancora si fa fatica a superare, con l’auspicio di avviare un progetto di formazione sistematico. L’incontro si è concluso con la costituzione di un gruppo ristretto di lavoro proprio per mettere a punto concretamente un progetto di un nuovo percorso formativo trasversale da realizzarsi nel prossimo autunno.