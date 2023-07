L’Asl Benevento introduce il servizio di Televisita Nel Sannio assistenza medica a distanza a partire dal 21 luglio



L'Azienda Sanitaria Locale Benevento continua il suo percorso di digitalizzazione, al fine di garantire servizi sanitari sempre più accessibili e semplici per i cittadini. La televisita è una delle principali modalità di telemedicina che l’Asl di Benevento, in linea con la programmazione della Regione Campania, sta implementando per ridurre le distanze e favorire nuovi percorsi clinico-assistenziali, finalizzati ad una Sanità Territoriale sempre più evoluta e basata sulla prossimità delle cure.



“Si tratta di un servizio innovativo di domiciliarità assistenziale - dice il direttore generale dell’ASL Bn, Gennaro Volpe - che consente, in particolare, agli anziani e ai malati cronici, di ottenere la prestazione sanitaria restando comodamente presso il proprio domicilio ed interagendo a distanza e in tempo reale con il medico, anche con il supporto di un proprio familiare, se necessario. Inoltre - continua il DG - nell’ottica di una presa in carico integrata del paziente, e di una reale riduzione degli accessi impropri in Ospedale, la Televisita rientrerà in un più ampio sistema collegato ad una rete di assistenza socio-sanitaria.”



A partire dal prossimo 21 luglio, sarà possibile effettuare le visite specialistiche di controllo (successive ad una prima visita effettuata di persona, per la presa in carico) di Cardiologia, Endocrinologia e Nefrologia, in modalità teleconsulta, tramite la piattaforma TM Sinfonia, con gli specialisti del poliambulatorio di via XXIV Maggio. Nei prossimi mesi, saranno attivate ulteriori branche specialistiche con i medici degli ambulatori distrettuali.



I cittadini potranno prenotare la loro televisita di controllo muniti di SPID e di ricetta del medico curante con specifica richiesta, accedendo tramite pc, smartphone o tablet, al Portale Salute del Cittadino della Regione Campania, accessibile direttamente o dal Sito dell’ASL BN, www.aslbenevento.it - CUP REGIONALE - TELEMEDICINA, seguendo le indicazioni si ottiene l’appuntamento e poi, nell’ora e nel giorno stabilito, la prestazione.



Il servizio prevede la refertazione firmata digitalmente dal medico, disponibile nel fascicolo sanitario elettronico del paziente che può essere scaricata dallo stesso Portale Regionale.