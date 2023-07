Unisannio. Il 21 luglio la consegna dei diplomi a 700 laureati Alle ore 18 nei chiostri dei palazzi storici dell’ateneo poi il raduno a piazza Roma

Il 21 luglio l’Università degli Studi del Sannio celebra il Graduation Day 2023. Si rinnova anche quest’anno l’atteso appuntamento con la giornata di festa dedicata alla consegna dei diplomi a 700 laureati UNISANNIO.

La cerimonia partirà intorno alle ore 18 nei chiostri dei palazzi storici dell’ateneo, nel centro storico di Benevento, per concludersi in serata, alle ore 21, nell’evento finale di saluto in Piazza Roma.

Nel Complesso di Sant’Agostino, a Palazzo De Simone e a Palazzo San Domenico i laureati dei tre Dipartimenti UNISANNIO ritireranno la pergamena di laurea e successivamente con toga e tocco percorreranno Corso Garibaldi per incontrarsi in Piazza Roma. La Graduation Cerimony inizierà alle ore 21 e potrà essere seguita anche in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook dell’ateneo sannita. L’evento si concluderà con il lancio augurale del tocco. Parteciperà all’evento il prof. Vincenzo Schettini da “La Fisica che ci piace”.

“Il Graduation Day – dichiara il Rettore Gerardo Canfora - rappresenta il culmine del percorso universitario e offre un'occasione significativa per celebrare il duro lavoro, la dedizione e il successo dei nostri laureati. È un momento emozionante in cui gli studenti possono riflettere sulle sfide e gli ostacoli superati e le conoscenze acquisite durante il loro tempo all'UNISANNIO. Questa giornata è un momento speciale per l’università, gli studenti e per le loro famiglie. Ai nostri laureati – continua il prof. Canfora – auguro di affrontare il futuro con fiducia, determinazione e passione”.

IL PROGRAMMA

Dalle ore 18:00 e fino alle ore 20:00 (secondo l’ordine di convocazione)

Consegna pergamene di laurea Complesso Sant’Agostino – Via G. De Nicastro 13

Palazzo De Simone – Piazza Arechi II

Palazzo San Domenico - Piazza Guerrazzi

Ore 20:15

Avvio del corteo dei laureati da Piazza Arechi II

Ore 21:00

Cerimonia di saluto e “lancio del tocco” in Piazza Roma (diretta streaming sui canali YouTube e Facebook di UNISANNIO)