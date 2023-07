Unisannio. Il rettore Canfora: "Ecco il modello didattico Unisannio" Da questa mattina al via la Summer School Unisannio 2023 - VIDEO

“Più che l'offerta formativa, oggi con l'avvio delle Summer School Unisannio 2023 vorremmo che io ragazzi toccassero con mano il modello diattico Unisannio”.

Con queste parole il rettore dell'Università del Sannio, Gerardo Canfora ha accolto presso il Polo didattico di via dei Mulini a Benevento, circa 150 studenti e studentesse delle scuole superiori, provenienti da tutta la Campania che fino al 21 luglio esploreranno l’offerta formativa, frequenteranno le attività didattiche dall’accentuato taglio pratico-esperienziale (con laboratori e visite tecniche) e si immergeranno, per alcuni giorni, nella vita universitaria, a stretto contatto con docenti e comunità studentesca, senza tralasciare momenti di svago e aggregazione.

“Un modello – ha rimarcato il rettore – fatto di partecipazione, inclusione e di comunità. Imparare divertendosi” anche grazie ai tanti laboratori presenti nelle varie strututre dell'Università del Sannio.

“Dopo anni di lavoro oggi è un piacere vedere questi ragazzi incuriositi ed attratti dalle nostre strutture, dai laboratori e dai nuovi spazi creati per loro” ha invece commentato il professore Pasquale Vito, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università del Sannio.

Fiore all'occhiello dell'Unisannio è certamente anche il dipartimento di Ingegneria guidato dal professore Nicola Fontana: “Per la seconda volta consecutiva il ministero ci ha nominato Dipartimento di eccellenza e grazie a questo potenzieremo laboratori e offerta didattica. Grazie ai risultati ottenuti anche dall'indagine AlmaLaurea, il nostro dipartimento non ha nulla a che invidiare ai Politecnici più famosi in Italia”.

Giovani studenti che si affacciano al mondo universitario e lo potranno fare visitando strutture e laboratori. Tanti i progetti messe a loro disposizione.

La Summer School in Giurisprudenza dal titolo “Studio della scena del crimine e distorsioni investigative” porterà i ragazzi sulla scena del crimine fino al processo, alla ricerca degli errori investigativi.

La Summer School in Economia e Statistica dal titolo “Big Data, Start up e Fintech” immergerà gli studenti nel mondo dei dati statistici e della varietà di informazioni che contengono, dei mercati finanziari e delle soft skill.

La Summer School in Ingegneria Informatica, Elettronica e Biomedica, intitolata “La digitalizzazione: dai dispositivi elettronici al cloud”, sarà un viaggio attraverso big data, intelligenza artificiale, nanotecnologie, veicoli a guida autonoma e molto altro.

La Summer School in Scienze e Tecnologie dal titolo “Geo-Bio-Scienze: le sfide del futuro” sarà un’occasione per riflettere su temi scientifici di estrema attualità, con visite informative in campo e in laboratorio per sperimentare le più moderne strumentazioni scientifiche.