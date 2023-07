Unisannio. A Benevento al via il corso di Scienze dell’amministrazione digitale Via libera al nuovo percorso di studi aperto a tutti e in particolare ai dipendenti pubblici

Poche ore fa il via libera al nuovo corso di laurea di Scienze dell’amministrazione digitale all'Università del Sannio di Benevento. Un corso di laurea triennale erogato interamente on line che consente l’accesso a concorsi del pubblico impiego e all’esame per l’abilitazione a consulente del lavoro.

Il corso formerà laureati in grado di operare efficacemente in amministrazioni e organizzazioni pubbliche e private, avvalendosi degli strumenti dell'innovazione tecnologica e di solide competenze in materia di analisi dei sistemi sociali e degli assetti organizzativi complessi.

Il percorso formativo è indicato anche per coloro i quali abbiano già conseguito un titolo accademico e mirano a potenziare e aggiornare i propri livelli di conoscenza/competenza al fine di agevolare progressioni in ambito professionale.

“Abbiamo ampliato la nostra offerta didattica – ha commentato il rettore Gerardo Canfora -. Poche ore fa il via libera per far partire il nuovo corso di laurea. Il Paese – ha rimarcato il numero uno dell'Unisannio - non cresce se non cresce la pubblica amministrazione ed è per questo che bisogna far crescere le competenze di chi ci lavora”.

“Vogliamo offrire una formazione multidisciplinare pensando alle esigenze delle pubbliche amministrazione che hanno l'esigenza di modernizzazione del capitale Umano” ha commentato il professore Gaetano Natullo (nella foto), Direttore Dipartimento DEMM dell'Unisannio.

Sarà un corso completamente online calibrato sulle esigenze dei lavoratori.