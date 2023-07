Il sindacato operatori socio sanitari: disorganizzazione e sovraccarico La denuncia al management aziendale

L'organizzazione sindacale S.O.S.S. ‘Sindacato Operatori Socio Sanitari’ denuncia una disorganizzazione del personale di supporto con sovraccarico psico-fisico a seguito di una disposizione di servizio emanata dal direttore del DEA per le unità operative UU.OO. di Chirurgia d’Urgenza e Orto-Traumatologia e spiega "Nel merito, la disposizione impone al personale di supporto (O.S.S.) di svolgere i loro compiti con una sola unità in servizio nel turno diurno e cosa ancor più grave durante il turno notturno la sola unità O.S.S svolge le sue attività dovendo assistere oltre 30 pazienti dislocati in piani ed ubicazioni diverse, tutto ciò con un aggravio psico-fisico sui lavoratori interessati e con ripercussioni sulla regolare assistenza da erogare ai pazienti.

Oltretutto, nei reparti summenzionati è assente la figura dell’ausiliare e la riduzione degli O.S.S. nei tre turni previsti mattina-pomeriggio-notte comporta, anche un demansionamento. Si ricorda al management aziendale che le disposizioni di natura sperimentale non sono regolamentate, in particolar modo sull’assistenza da erogare ai pazienti e qualsiasi modifica e/o intervento sull’organizzazione del lavoro va concordata con le parti sociali. Tanto premesso, si chiede l’immediata revoca della disposizione a firma del Direttore del DEA ad

oggetto ‘Disposizione organizzativa per le attività di supporto (O.S.S.) nella fascia oraria 20.00/08.00 presso le Unità Operative di Chirurgia d’Urgenza ed Orto-Traumatologia’. Il mancato riscontro alla presente richiesta comporterà ogni azione prevista presso le sedi

competenti".