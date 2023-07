Casa di Jonas, riunione a Palazzo Mosti Definito il cronoprogramma, piena condivisione sull'utilizzo della struttura

Il sindaco Clemente Mastella e il direttore generale dell'Asl Gennaro Volpe hanno presieduto stamane, nella sala Giunta di Palazzo Mosti, una riunione sulla destinazione della struttura Casa di Jonas, oggetto di riqualificazione con i fondi del programma Pics.

Al tavolo tecnico erano presenti anche per il Comune di Benevento il vicesindaco delegato all'Attuazione dei Pics Francesco De Pierro, l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola, l'assessore al Patrimonio Attilio Cappa, i presidenti delle commissioni Pics e Politiche sociali Rosario Guerra e Antonio Picariello, il dirigente del Settore Servizi al cittadino Gennaro Santamaria, il dirigente Pics Antonio Iadicicco e il responsabile Pics Maurizio Perlingieri; per l'Asl il direttore sanitario Marco De Fazio, il direttore dell'area tecnico-manutentiva Giacomo Pucillo, il direttore del dipartimento Prevenzione Tommaso Zerella e il direttore della Riabilitazione Luigi Iacobacci.

Come già concordato in precedenti incontri tra il sindaco Mastella e il direttore Volpe, è stata ribadita la piena condivisione sull'utilizzo della Casa di Jonas e sono stati definiti il cronoprogramma dei lavori e la dislocazione dei servizi socio-sanitari nelle diverse aree della struttura. In particolare al primo piano sarà allocato un centro per la neuropsichiatria infantile, al secondo piano un consultorio con ambulatorio pediatrico e al terzo un centro diurno per anziani. Entro fine settembre il Comune ha garantito di poter già consegnare il piano terra. L'Asl, dal canto suo, ha assicurato che sono già esistenti nell'organico aziendale le figure per rendere operativi questi poli di assistenza socio-sanitaria. L'accordo, raggiunto nella riunione odierna, sarà perfezionato mediante un apposito protocollo d'intesa.