Ristoranti più cari: Benevento al terzo posto per i conti salati Preceduta da Viterbo e Brindisi il capoluogo sannita si piazza in classifica per i rincari

Estate di rincari per beni e servizi legati alle vacanze. E Benevento lascia un conto salato ai turisti almeno se si guarda al settore della ristorazione. I dati Istat dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc) registra un aumento per i servizi di alloggio (ossia alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù), saliti in media nazionale del 12,8% su giugno 2022, a guidare la classifica delle città più salate è Firenze con un balzo astronomico del 45,8% rispetto allo scorso anno. Al secondo posto Palermo, con un incremento annuo del 34,2%. Medaglia di bronzo a Roma con +23,9%. Appena giù dal podio Ravenna con +23,6%. Seguono Brindisi (+22,4%), Lecco (+21,5%), in settima posizione Olbia Tempio (+20,8%), Campobasso (+19%) e Brescia (+17,3%). Chiudono la Top 10 Venezia e Padova (+17% per entrambe).

Per i servizi di ristorazione, ossia ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, prodotti di gastronomia e rosticceria, a fronte di un'inflazione annua pari, per l'Italia, al 6,3%, il conto più salato lo pagano quelli di Viterbo (+15,1%), seguiti da Brindisi (+12%) e da Benevento (+10,7%). Seguono Siena e Olbia-Tempio (entrambe a +8,6%), Messina (+8,5%), al settimo posto Massa-Carrara (+8,4%), poi Trieste e Cosenza (ambedue a +8,3%). Chiude la Top 10 Belluno, con +8,2%.