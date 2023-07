Servizi socio-sanitari e assistenza a distanza, apre Piccola casa della Salute Il progetto tra Fortore e i monti della Daunia di Asl, Croce Rossa e Fondazione Con il Sud

Mancano solo poche ore all’inaugurazione della Piccola Casa della Salute di Roseto Valfortore, iniziativa prevista all’interno del project “Piccole Comunità in Salute”, progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, con soggetto Capofila Croce Rossa Italina e partner ASL Benevento, Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento, Croce Rossa Italiana Comitato di Foggia, Coop. Soc. Il Melograno, Coop. Soc. Solferino, Fondazione Istituto Malattie Cardiovascolari, Coop. Si può fare, Coop. Di Biccari, Comune di Baselice, Comune di Biccari, Comune di Morcone, Comune di Roseto Valfortore, Comune di San Marco dei Cavoti, Comune di San Giorgio la Molara, Comune di San Bartolomeo in Galdo, Comune di Sassinoro e con la partecipazione dell’ASL di Foggia.

Otto le strutture dislocate tra le valli del Fortore i e monti della Daunia: Baselice, Biccari, Morcone, San Giorno la Molara, San Bartolomeo in Galdo, San Marco dei Cavoti, Sassinoro e Roseto Valfortore.

La prima inaugurazione è prevista per domani mattina, ore 10.30, a Roseto Valfortore. Le Piccole Case della Salute sono dei presidi territoriali attrezzati dove l’utenza accede, previa prenotazione, per l’erogazione di servizi socio-sanitari e assistenza sanitaria a distanza (televisita ambulatoriale e teleconsulto) ed è assistita da personale sanitario e volontario.

I servizi offerti sono: trasporto sanitario per visite mediche e/o terapie, consegna farmaci, supporto psicologico a distanza, aiuto domiciliare per la cura e l'igiene personale, assistenza domiciliare integrata e servizi di telemedicina e telerilevamento, domiciliare e no, per pazienti ad alto rischio di ospedalizzazione. Attraverso la collaborazione tra soggetti pubblici responsabili dei servizi socio-sanitari e realtà del terzo settore, è stato possibile sperimentare concretamente le procedure e gli strumenti tecnologici per l’assistenza sanitaria a distanza, favorendo la residenzialità dei pazienti cronici e il potenziamento della capacità di presa in carico delle Asl.

“E’ un grande onore -dichiara la Presidente del Comitato di Foggia, Renata Fulchino – inaugurare la prima casa della Salute. Ringrazio pubblicamente la direzione sanitaria, ASL Foggia per la collaborazione e la partecipazione alle iniziative. La messa a disposizione della piattaforma per il telemonitoraggio consente all’utenza di avere un servizio completo ed efficiente. L’innovatività del progetto pilota risiede nella presa in carico dei beneficiari attraverso l’erogazione dei servizi di assistenza sanitaria a distanza garantiti grazie all’utilizzo delle piattaforme messe a disposizione dalle due ASL di riferimento”.