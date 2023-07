Ondate di calore e temperature elevate: avviso del sindaco Mastella Allerta prorogata fino a sabato per temperature di 7/9 gradi superiori alla media

In ragione del bollettino previsionale delle condizioni meteo della Regione Campania diramato dalla Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione civile e in considerazione della criticità per ondate di calore dalle ore 14 di oggi mercoledì 19 luglio fino alla stessa ora di sabato 22 luglio, il sindaco Clemente Mastella ha emesso un avviso alla cittadinanza.

Nel documento, il Sindaco segnala che in particolare nella giornata odierna (mercoledì 19 luglio), sono previste temperature massime superiori anche di 7-9 gradi rispetto alla media stagionale, associate ad un tasso di umidità che soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare il 70 e 80%, in condizioni di scarsa ventilazione.

Pertanto la popolazione è invitata ad osservare alcune, fondamentali regole comportamentali: non uscire nelle ore più calde e comunque evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore della giornata in cui la temperatura è più elevata; facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare il pericolo della disidratazione; ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, con problemi di salute o che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli), arieggiare correttamente gli ambienti e prestare attenzione anche agli animali domestici.