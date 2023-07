Per Natale a Benevento arriva una ruota panoramica di 34 metri La giunta ha dato l'ok al progetto per le festività. Sarà installata in piazza IV Novembre

Il comune di Benevento ci riprova e ripropone, per le prossime feste natalizie, una ruota panoramica in piazza IV Novembre. E' quanto deliberato dalla giunta comunale nella seduta di questa mattina. Un'attrazione che già qualche anno fa era stata installata nella zona della Rocca dei Rettori. Quella in programma per il prossimo Natale, però, dovrebbe avere dimensioni ben più considerevoli. Si tratta di una ruota panoramica di ben trentaquattro metri, capace di sovrastare anche la Rocca dei Rettori che ne misura soli 28. L'installazione da Piazza IV Novembre dominerà la zona centrale della città regalando un'originale veduta. La ruota sarà installata per il periodo dal 27 novembre 2023 all'8 gennaio 2024.

Obiettivo "la promozione e valorizzazione della città di Benevento, con indubitabile carattere di attrattività dal punto di vista turistico".

"L'attrazione - si legge ancora nella delibera - ha un basso impatto energetico con un consumo massimo di 30 kw. Ha un impianto luci a led colorati, con possibilità di personalizzare e illuminare la Ruota con i colori della Città. Inoltre l'attrazione verrà messa a disposizione del Comune per eventi, ci sarà una scontistica per associazioni sociali e i disabili potranno salire gratuitamente sulla struttura per l'intero periodo dell'evento".