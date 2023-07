Contro le truffe agli anziani in campo il progetto del Comune di Benevento Vertice in Prefettura. Fondi del ministero dell'Interno per campagne informative e percorsi sociali

Una campagna informativa e di divulgazione finalizzata al contrasto delle truffe agli anziani e percorsi di inclusione sociale delle persone in là con gli anni. Sono i due nuovi strumenti messi in campo per le persone anziane approvati questa mattina durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Carlo Torlontano alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia e dell’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Benevento, Carmen Coppola. Il progetto del Comune “Anziani in sicurezza”, costituisce continuazione delle attività di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani finanziate nel 2022.

Il progetto, che ha quali destinatari i cittadini ultrasessantacinquenni residenti nella città di Benevento, fruisce del contributo del Fondo Unico di Giustizia del Ministero dell’Interno per un importo di circa 16 mila euro che sarà finalizzato alla realizzazione di interventi e alla ricerca di soluzioni funzionali a rafforzare la capacità di autotutela da parte dei destinatari diretti delle attività di prevenzione e a sensibilizzare la popolazione mediante la diffusione di azioni di “sicurezza partecipata”.

Due sono le macro attività nelle quali si articolerà il progetto: una campagna informativa e di divulgazione finalizzata al monitoraggio della popolazione anziana maggiormente esposta al rischio di truffe, attraverso la definizione di una lista di anziani vulnerabili già in carico ai servizi socio sanitari e il mantenimento di una linea telefonica dedicata per segnalazioni e richieste di aiuto e di informazioni;

percorsi di inclusione sociale delle persone anziane che vedono il coinvolgimento dei centri, associazioni e luoghi di aggregazione per anziani presenti nella città di Benevento nonché delle parrocchie attraverso la realizzazione di momenti di convivialità rionale organizzati dagli anziani e dal vicinato con l’aiuto di animatrici sociali, un percorso di benessere e di educazione motoria e prestazioni individuali di supporto psicologico e di consulenza legale.

Il Prefetto Torlontano ha evidenziato “la peculiare valenza del progetto che, in continuità con le attività e gli interventi finanziati lo scorso anno, intende fornire agli utenti forme individuali di tutela sociale e al contesto urbano uno strumento di prevenzione e di contrasto del fenomeno delle truffe”.