Alloggi Capodimonte, il Comune: tutto pronto per allaccio linea elettrica "Completato quest'ultimo step seguirà l'immediata consegna degli alloggi"

"Con riferimento all'iter per la consegna delle case di edilizia popolare a Capodimonte, il presidente dell'Acer David Lebro ha comunicato al Sindaco, nel corso di un colloquio, che è stato stipulato dal notaio l'atto di cessione all'Enel della cabina elettrica, atto propedeutico a eseguire i lavori per l'allaccio alla linea dell'elettricità". A comunicarlo Palazzo Mosti precisando che "l'Enel ha fatto sapere che entro la prima decade di agosto completerà i lavori e otterrà i codici necessari per effettuare i contratti. Completato quest'ultimo step di ordine tecnico-burocratico seguirà l'immediata consegna degli alloggi ai legittimi assegnatari".