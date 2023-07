Servizio idrico integrato, il sindaco Mastella scrive al presidente De Luca Chiesto l'intervento del governatore della Campania. "Assenza gestore unico, accelerare l'iter"

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha scritto una lettera al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sul tema del servizio idrico integrato. Si legge nel testo trasmesso a Palazzo Santa Lucia: "Illustre Presidente, le scrivo per evidenziarle una importante questione che interessa la Città di Benevento e l'intero territorio provinciale. Mi riferisco alla perdurante assenza di un gestore unico per la gestione del servizio idrico integrato. Sono consapevole della complessità, soprattutto di ordine tecnico-burocratico, che riguarda la materia, pur tuttavia il Distretto sannita, insieme a quello di Napoli Nord, è l'unico in regione a dover ancora sostenere il peso di questa carenza nella governance del servizio idrico.

Le sollecito, dunque, un autorevole ed efficace intervento per accelerare l'iter e ovviare a questa situazione che lascia i processi decisionali e la programmazione intorno alla risorsa idrica in un limbo. Infatti il requisito di essere gestore unico ovvero gestore salvaguardato è imprescindibile ed essenziale per accedere ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del programma React-UE. Pertanto non posso non sottolinearle che nonostante i numerosi progetti formulati dall’attuale gestore, il territorio sannita ha già perso la possibilità di ricevere milioni di euro di finanziamenti. Altri finanziamenti rientranti in altre misure del PNRR, sempre afferenti al servizio idrico integrati, sono andati persi senza nemmeno la possibilità di partecipare. L'intera classe dirigente sannita, compreso il Consiglio comunale della Città di Benevento, stanno adottando con senso di responsabilità tutti gli atti deliberativi necessari affinché non siano i cittadini a dover pagare, con disservizi e criticità, il prezzo dei ritardi nell'individuazione del gestore unico. Tuttavia è fondamentale che i tempi lunghi della burocrazia cedano il passo e che giunga il momento, ormai non più procrastinabile, degli atti concreti e delle decisioni.

L’immobilismo sarà devastante. Se entro la fine di questa estate non arriveranno le necessarie risposte formali, con la pubblicazione della gara a doppio oggetto per l’individuazione del socio privato della società che gestirà il servizio idrico integrato, in ossequio a quanto deliberato dal Consiglio del Distretto Sannita e ratificato dal Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano, si rischierebbe uno scenario da evitare in ogni modo, poiché lì attuale società di gestione, perdurando queste condizioni, non potrà più continuare a garantire la gestione del servizio idrico integrato ancora a lungo e certamente non con il livello attuale. Sono certo che vorrà prendere nella dovuta considerazione tale mia richiesta e sono altrettanto fiducioso di un Suo celere e risolutivo intervento per il bene di Benevento e del Sannio", conclude la missiva del sindaco Mastella.