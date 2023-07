L'avvocato Rocco e il procuratore Conzo premiati in Senato Premio Crossinmedia per la realizzazione del kolossal Videocatechismo della Chiesa Cattolica

L'avvocato Armando Rocco, sindaco di Calvi, con il procuratore Giovanni Conzo tra i premiati presso il Senato della Repubblica durante la terza edizione del Premio Crossinmedia, prestigioso riconoscimento conferito a coloro che si sono distinti nella loro attività professionale e che hanno contribuito alla realizzazione del kolossal Videocatechismo della Chiesa Cattolica, opera multimediale e multilingue destinata a tutti gli uomini e le donne del nostro tempo e composta da 46 episodi, della durata media di 30 minuti ciascuno, per un totale di circa 30 ore.

Ieri la premiazione a Roma. Assente per motivi lavoratici il magistrato Conzo – per anni ha ricoperto l'incarico di Aggiunto presso la procura della Repubblica di Benevento – che ha inviato una lettera di ringraziamento agli organizzatori.

L’opera, girata in 70 paesi nel mondo, nata dal regista Gjon Kolndrekaj, riprende fedelmente il testo integrale del Catechismo della Chiesa Cattolica, approvato nel 1992 da San Giovanni Paolo II e suddiviso in quattro parti. Un evento organizzato dalla CrossinMedia, impegnata da tempo nel dialogo interreligioso in collaborazione con Religions for Peace. La premiazione è stata preceduta dal convegno Dialogo tra le fedi e promozione della pace ed ha visto riuniti i leader nazionali di sette religioni che hanno dato voce ad un unico linguaggio che si riferisce alla Pace. Ispirato alle parole di Papa Francesco, il quale sostiene che il ruolo delle religioni nel dialogo alla pace è insostituibile, vi si afferma che chi commette una violenza che voglia giustificarsi in nome della religione, offende gravemente Dio che è pace e fonte di pace.

Dopo i saluti del Senatore Lucio Malan, sono intervenuti Padre Gian Maria Polidoro (Assisi Pax), ossia il Padre di Assisi che fu protagonista dell’incontro tra Regan e Gorbaciov; Eva Ruth Palmieri, Segreteria Generale Religion for Peace Italia; Cenap Mustafa Aydin, Direttore Istituto Tevere ProDialogo; Francesca Petrucci, Centro Zen “L’Arco” Roma; Archimandrita Symeon Katsinas, Rettore della Chiesa Greco-Ortodossa di San Teodoro; Alessandro Diotallevi, Ecumenismo e Dialogo interreligioso Promosso da Madre Tekla; Davide Iori, magistrato; Luigi De Salvia, Presidente Religions for Peace Europe.

Al termine c'è stata la premiazione , tra gli altri dell'avvocato Armando Rocco, sannita considerato tra i massimi esperti del diritto della circolazione stradale e il conferimento del premio al procuratore Conzo. Due riconoscimenti motivo di orgoglio per la Procura della Repubblica di Benevento e per l’Ordine degli Avvocati di Benevento.

L'avvocato Rocco è stato recentemente nominato Consulente giuridico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di Sicurezza stradale e Codice della Strada, nonché in diritto della circolazione stradale ed ha contribuito alla realizzazione del Videocatechismo della Chiesa Cattolica dando sin da subito disponibilità di uomini e mezzi, e mettendo al servizio della causa la sua professionalità, avendo svolto attività di assistenza e consulenza legale.