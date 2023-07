Asl Bn: parte il Servizio di Psicologia di Base Volpe: ulteriore passo per rafforzare la capacità di risposta ai bisogni della comunità

L’asl Benevento conferisce dieci incarichi professionali a professionisti Psicologi per la costituzione del Servizio di Psicologia di Base dell’Azienda Sanitaria Locale, con la finalità di sostenere e integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nel rispondere ai bisogni di assistenza psicologica dei cittadini sanniti.



“L’attività, fortemente voluta e regolamentata dalla Regione Campania, prima in Italia a definire il servizio, in attuazione alla Legge Regionale del 2020 - dice il Direttore Generale dell’Asl, Gennaro Volpe - sarà svolta da psicologi professionisti, altamente qualificati, che presso i vari Distretti Sanitari, avranno il compito di prendere in carico pazienti che hanno bisogno di supporto, in collaborazione con i medici di famiglia, i pediatri e gli specialisti delle strutture di Salute Mentale dell’ASL, e svilupperanno un progetto clinico comprensivo di percorso diagnostico e di un programma di supporto psicologico. Si tratta - conclude Volpe - di un ulteriore passo per acquisire risorse e rafforzare la capacità di risposta ai bisogni della comunità anche in considerazione delle mutate necessità di Salute, condizionate dalla pandemia e dalle condizioni socioeconomiche”.