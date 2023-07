Comunità energetiche, IoXBenevento a confronto con l'amministrazione Il gruppo sollecita l'iter per la costituzione dello strumento. L'assessore Rosa: siamo a lavoro

Il verde pubblico, la qualità dell'aria e la possibilità di creare una comunità energetica. Sono i temi su cui l'associazione “Io per Benevento” chiama al confronto l'amministrazione comunale, in particolare l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa che questa mattina ha partecipato ad un incontro nella sede del gruppo al rione Libertà.

“Proponiamo all'assessore Rosa, che si dimostra sempre molto solerte nel rispondere alle nostre sollecitazioni, – ha spiegato il Presidente dell'associazione Io per Benevento, Giuseppe Schipani – di suddividere la città in quattro macro aree per avviare un ragionamento di contenimento rispetto alla manutenzione del verde pubblico”.

Si dice soddisfatto, Schipani, anche per la sollecitudine dell'amministrazione a risponde alla richiesta di una disinfestazione per limitare il proliferare di insetti che costituiva un problema.

E infine dettaglia “Abbiamo chiesto all'amministrazione di sostenere la nascita di una comunità energetica per venire incontro alle difficoltà economiche che purtroppo manifesta questo quartiere. E' inaccettabile che un quartiere così popoloso come il rione Libertà non si doti di uno strumento che possa andare incontro ai nuclei familiari più svantaggiati”.

E Rosa annuncia “La mia presenza qui dimostra la voglia dell'assessorato e di tutta l'amministrazione di camminare mano nella mano con le associazioni”. Fa poi il punto sui progetti ambientali e in particolare sulla prospettiva di creare una comunità energetica “che – definisce – sarebbe un ottimo risultato per agevolare determinate aree popolari”.

“Ci stiamo lavorando insieme ad altri partner – annuncia - a partire dall'università, per elaborare un masterplan e stiamo valutando l'iter normativo e amministrativo e le possibilità di accedere a finanziamenti per rendere Benevento sempre più sostenibile”.