Diciotto Km a piedi nella Valle del Sabato: a difesa dell'ambiente L'avventura di 12 appassionati di podismo e trekking

"Scuotere le coscienze dell’intera comunità locale per preservare, difendere e valorizzare le meraviglie del territorio “sannita-irpino”". e' l'obiettivo dell'avventura di un gruppo di appassionati di podismo e trekking che lo scorso sabato 8 luglio, nei pressi della stazione ferroviaria “Arco Traiano” di Benevento, sulla tratta dismessa “Benevento – Avellino”, si sono ritrovati per percorrere la linea ferrata fino alla stazione di Prata, Pratola Serra. 18 km a piedi, per i 12 amici appassionati di podismo e trekking, che hanno consentito loro di godere dello scenario suggestivo e mozzafiato che attraversa la valle del Sabato attraversando ben sei gallerie.

Hanno partecipato all'iniziativa: Gianluca Verderosa, Felice De Rosa, Geppino e Gino Ricciardi, Angelo Campone, Michele Grosso, Michele Mainolfi, Anna Marmorale, Antonio Ambra, Raffaele Petrillo, Raoul Racchini, Enzo Pastore, Alessandro Giacinto.