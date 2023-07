Ponte S. M. degli Angeli nel mirino dei vandali, Mastella: chi ha visto denunci Il sindaco di Benevento chiama i cittadini per un patto contro i teppisti

"Questa notte qualche teppistello ha voluto sfregiare così l'arredo urbano sul ponte Santa Maria degli Angeli. Che sconfortante immagine. Chi s'impegna a costruire e chi a demolire, come in una tela di Penelope dell'assurdo"', è quanto afferma in una nota il sindaco di Benevento, Clemente Mastella a proposito di un episodio di vandalismo avvenuto in città. "Abbiamo già tolto i paletti distrutti, presto ripristeneremo quello che l'idiozia ha divelto. Dobbiamo però reagire e non rassegnarci stancamente a queste forme stolte e biasimevoli di teppismo, a queste manifestazioni di cattiveria verso la nostra città. Propongo un patto di collaborazione tra istituzioni e cittadini. Non giriamoci dall'altra parte. Se qualcuno vede, denunci. Se qualcuno nota atteggiamenti irrispettosi o peggio, avverta le forze dell'ordine. Anche con garanzia di anonimato e nelle forme opportune di riservatezza. Proteggiamo il patrimonio di decoro e bellezza della città con forme intelligenti e costruttive di cittadinanza attiva. Tra qualche tempo avremo più videocamere: ma saranno sempre insufficienti se ne si edifica una diga anti-vandalismo: dobbiamo costruirla noi tutti", conclude Mastella.