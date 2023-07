Si gioca a pallone davanti alla chiesa di S. Sofia: indignazione via social Torna il 'problema' già affrontato in passato e regolato dall'amministrazione con un'ordinanza

La chiesa di Santa Sofia a Benevento usata come porta da calcio? Chi pensava di aver archiviato l'immagine dovrà ricredersi. Almeno secondo un video, postato ieri, che sta diventando virale sui social. La scena è la solita. Due ragazzi giocano a palla usando il portone della Chiesa, patrimonio Unesco, come rete.

Immagini riprese nel finesettimana appena trascorso e che tornano a suscitare sdegno e indignazione per il poco rispetto verso il patrimonio cittadino.

Una triste 'consuetudine' in passato tanto che qualche anno fa l'amministrazione targata Mastella aveva imposto, con apposita ordinanza, il divieto di giocare a pallone in Piazza Santa Sofia. Una disposizione per la tutela del patrimonio artistico culturale che, purtroppo, ancora una volta non è stata rispettata. Sarebbero necessari per lo scopo, infatti, maggiori controlli. Ma la carenza di personale della polizia municipale comporta non poche difficoltà nell'assicurare lo svolgimento del servizio.