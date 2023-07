Caldo record, Asia rielabora turni di lavoro Gli operatori cominceranno un'ora prima e la mattina e due dopo nel pomeriggio

In ragione delle forti ondate di calore che stanno interessando la città, l'Asia comunica di aver provveduto a rielaborare i turni di lavori dei dipendenti al fine di ridurne l'esposizione alle alte temperature nella fascia oraria compresa tra le ore 12 e le 16. Nello specifico, gli operatori cominceranno il lavoro un'ora prima nel turno mattutino e due ore dopo in quello pomeridiano.

Il provvedimento, assunto per tutelare la salute dei dipendenti, non comporterà variazioni negli orari di conferimento delle frazioni di rifiuti, ma solo una modifica nell’apertura al pubblico dell’Ecocentro comunale prevista dalle ore 8 alle 11 e dalle ore 17 alle 20, da lunedì al sabato, escluso i festivi. Le misure adottate resteranno in vigore fino al 31 luglio, salvo eventuali proroghe.