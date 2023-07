Ospedale San Pio: passi avanti per oncologia, ematologia e chirurgia robotica Taglio del nastro per gli spazi, rinnovati ed ampliati. Ma resta il nodo personale

La riapertura di due reparti, rinnovati ed ampliati, e una nuova sala operatoria all'avanguardia. Tempo di inaugurazioni e passi avanti all'ospedale San Pio dove il direttore generale Maria Morgante ha tagliato il nastro delle rinnovate strutture.

“Continuiamo a presentare i nostri passi avanti per offrire un servizio sempre migliore ai pazienti” ha detto il numero uno del San Pio prima di tracciare un bilancio ad un anno dal suo insediamento a Benevento.

Nel dettaglio la riorganizzazione di questa mattina ha restituito ai pazienti un nuovo reparto di oncologia che è passato da 5 ad 11 posti letto, affidato alla direzione di Antonio Grimaldi.

Novità anche per ematologia, che dai servizi in day hospital ora dispone di quattro posti di degenza, guidato dal dottore Sergio Gramazio.

E poi una nuova sala operatoria dedicata alla chirurgia robotica con il prezioso “Da Vinci”, macchinario all'avanguardia che consente di praticare interventi con tecniche minimamente invasive.

“Si tratta di un passo importante – ha spigato Morgante - con due reparti strategici, nuovi posti letto e per la prima volta l'attivazione di quattro posti letto per l'ematologia. Un servizio fondamentale per rispondere alla richieste del territorio che, dagli ultimi dati fa emergere l'ingresso per i servizi di ematologia del 75% della popolazione beneventana. Dal servizio ambulatoriale si passa ai posti letto per i pazienti gravi sperando che possano evitare di spostarsi fuori provincia. Un servizio in più sul nostro territorio. Fondamentale anche l'apertura della nova sala operatoria che conta su numeri importanti: dal 2021 circa 114 interventi con il Da Vinci. Attività in crescendo limitati solo dalla carenza di anestesisti, per i quali si sta svolgendo il concorso. Speriamo di poter reclutare nuovi anestesisti ed incrementare il numero delle sedute operatorie per far crescere anche in termini di attrattività il nostro ospedale”.